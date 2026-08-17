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El jefe del Ejército iraní ofrece más de 20.000 euros por matar o capturar a soldados estadounidenses

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El comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha ofrecido una recompensa equivalente a más de 20.000 euros por matar o capturar a soldados estadounidenses, al tiempo que se ha comprometido a mantener su "resistencia" contra Washington e Israel "hasta su derrota total".

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos 21.500 euros) o 5.000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

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Asimismo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica se ha comprometido a "continuar la resistencia contra Estados Unidos y el régimen israelí en la región hasta la derrota total de sus enemigos y el cumplimiento de las demandas del pueblo iraní", reza un comunicado publicado por la autoridad castrense.

Ha sido este mismo domingo cuando el jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado que su país ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel porque ninguno de sus dos enemigos ha logrado los objetivos que se propusieron con el comienzo de sus ataques contra Teherán el pasado 28 de febrero, entre ellos el principal: un cambio total de régimen y la extinción de la autoridad de los ayatolás.

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