El petróleo de Texas sube el 2,55 %, con las negociaciones entre EE.UU. e Irán estancadas

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Nueva York, 17 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 2,55 %, hasta los 84,5 dólares el barril, al expirar sin éxito el memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos y tras las últimas amenazas vertidas por ambos países.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, que sirven de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,1 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que transitaba alrededor de un 20 % del suministro mundial de crudo.

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Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EE.UU. controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar. Sin embargo, Teherán sigue manteniendo el estrecho cerrado.

Por su parte, Irán ha asegurado que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y ha advertido de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo".

En una entrevista con la televisión iraní, recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) abogó por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica".

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Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, aseguró a medios que Teherán ha llegado a un acuerdo con Mascate (capital de Omán) para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz.

Las amenazas de EE.UU. e Irán se dan el mismo día en que termina el memorando de entendimiento entre ambos países que establecía un alto el fuego y un plazo de sesenta días para resolver cuestiones pendientes.

Washington y Teherán tenían previsto negociar temas como el levantamiento de sanciones a la república islámica, su programa nuclear o la situación en Líbano y Gaza, aunque el diálogo entre ambas partes ha acabado por estancarse. EFE