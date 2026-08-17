El dron derribado por la OTAN en Letonia venía de Bielorrusia, según ministro letón

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Riga, 17 ago (EFE).- El dron extraviado que fue derribado por un caza italiano de la OTAN sobre el este de Letonia el 14 de agosto entró en el espacio aéreo letón procedente de Bielorrusia, según declaró este lunes el ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis, en un programa de televisión.

Melnis afirmó que cualquier dron que vuele en territorio letón se considera una amenaza para el público y la propiedad, ya que podría transportar una ojiva explosiva.

"Un dron que ha sido desviado por medios electrónicos se vuelve incontrolable, puede caer en cualquier lugar, impactar contra un edificio o una ciudad; de ahí la decisión de derribar drones", explicó el ministro.

El dron derribado el viernes pasado cayó cerca de un lago en el distrito de Balvi, en el este de Letonia, y sus restos han sido encontrados y recogidos para su análisis por expertos, según informó Melnis.

El ministro de Defensa, antiguo oficial de las fuerzas armadas letonas, confirmó que el dron procedía de Bielorrusia, pero que aún no se había determinado su nacionalidad, ya que los restos seguían siendo analizados.

Al parecer, algunos restos del dron, que podrían haber sido explosivos, fueron destruidos por especialistas militares, y las fuerzas armadas advirtieron en las redes sociales a última hora del 14 de agosto que habría explosiones en la zona donde cayó.

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Melnis, casualmente natural de Balvi, renunció a su cargo de coronel en las fuerzas armadas para convertirse en ministro de Defensa en el gobierno interino del primer ministro Andris Kulbergs, formado para gobernar hasta después de las elecciones de octubre.

La anterior coalición, encabezada por Evika Siliņa, dimitió en mayo después de que unos drones extraviados impactaran contra depósitos de combustible vacíos en la ciudad de Rēzekne. Siliņa provocó la ruptura del gobierno al culpar del incidente con los drones al entonces ministro de Defensa, Andris Sprūds, del entonces socio de coalición, el Partido Progresista.

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El incidente del dron del 14 de agosto activó alertas aéreas alrededor de las 4 de la madrugada en teléfonos móviles de varios distritos a lo largo de la frontera oriental de Letonia, lo que provocó que cientos de personas reunidas para la fiesta anual de la Asunción en una basílica del pueblo de Aglona buscaran refugio hasta que se cancelara la alerta.

La celebración, la mayor concentración de fieles católicos del norte de Europa con misas y procesiones durante dos días, transcurrió sin incidentes tras el derribo del dron. EFE