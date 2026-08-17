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Dos drones iraníes alcanzan la oficina del primer ministro kurdo, sin causar víctimas

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Bagdad, 17 ago (EFE).- Dos drones cargados de explosivos lanzados este lunes desde Irán alcanzaron la oficina del primer ministro de la región del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, una acción que no causó víctimas, informaron fuentes oficiales.

"Dos drones cargados de explosivos, tipo 'Hadid-110', fueron lanzados desde Irán contra la sede del primer ministro de la región del Kurdistán y la residencia del director del servicio regional de Seguridad en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil", afirmó en un comunicado el Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán.

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"Afortunadamente, los ataques no causaron víctimas", se apunta en la nota.EFE

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