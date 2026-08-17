Rafa Jódar liderará a la Selección Española de tenis en la eliminatoria de Davis frente a Chile

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El tenista madrileño Rafael Jódar liderará a la Selección Española Generali en la eliminatoria previa a la Final a 8 frente a Chile, que se disputará en el país sudamericano los próximos 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional de Santiago, junto a Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

Rafa Jódar, actualmente número 11 del ránking ATP y séptimo mejor tenista del año, liderará por primera vez en su corta carrera al equipo español de Copa Davis en busca de su clasificación para la Final a 8. El equipo de la actual subcampeona de la competición estará compuesto además de otros dos talentos emergentes del tenis nacional como Dani Mérida (39) y Martín Landaluce (66). Junto a ellos, Jaume Munar y Pedro Martínez, que apunta a liderar el dobles, completan el equipo.

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Un equipo con el que el capitán español, David Ferrer, afirmó estar "muy contento" por el "compromiso" que han adquirido todos los jugadores. Y es que España buscará un puesto entre los ocho mejores equipos de la competición sin su principal estrella, Carlos Alcaraz, que continúa recuperándose de una lesión de muñeca que le ha apartado de las pistas desde el pasado mes de abril.

"Sabemos que no va a ser una eliminatoria fácil, porque los jugadores vendrán de una gira de muchas semanas viajando en Estados Unidos", valoró el seleccionador nacional.

Así, la gran sensación del tenis mundial de este 2026, Rafael Jódar, debutará ejerciendo de número uno del equipo. Para el capitán, su eclosión ha sido una sorpresa: "Es un jugador que apuntaba maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar Top-10. Creo que es algo muy bueno para el tenis español."

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Por su parte, el madrileño expresó que tiene "muchas ganas de jugar". A sus 19 años, recibió la llamada del capitán español en plena gira americana: "Es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez. Tuve la oportunidad de hacerlo como sparring hace dos años en Valencia, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador".

Jódar aseguró que sabe que en Chile "serán partidos muy difíciles", pero que cree que el equipo está "con muchas ganas". "Seguro que todos los jugadores y todo el staff estará con muchas ganas de darlo todo y poder avanzar a la siguiente eliminatoria", añadió.

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También afrontará su debut con la selección Daniel Mérida, tras irrumpir en el Top-40 mundial con 21 años. "El año está yendo muy bien, estoy muy motivado haciendo buenos torneos, y con ganas de lo que queda", reconoció. "Para mí es un sueño jugar la Copa Davis porque la he visto tantas veces de pequeño y poder estar ahí, con el equipo, la verdad es que un sueño", agregó.

El trío de tenistas madrileños lo completa un Martín Landaluce, de 20 años, que ya sabe lo que es jugar con la selección española. Lo hizo la temporada pasada en Suiza, donde coincidió con Jaume Munar y Pedro Martínez Portero, jugadores clave en el brillante subcampeonato alcanzado por España en la última Final 8.

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La Selección Española Generali de Tenis estuvo exenta de la primera ronda de 2026, mientras que Chile superó a Serbia 4-0 como local. Para Ferrer, Chile tiene "un muy buen jugador como es Tabilo, Top-40 y que está teniendo muy buenos resultados". "Garín, aunque este año no ha competido a su nivel, siempre es peligroso, al igual que Jarry o Barrios. La Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país, hay jugadores que igual no llevan un buen año pero se crecen", analizó.

Lo que más le preocupa al capitán es el ambiente que se encontrará España en la pista. "Jugamos fuera de casa, pero somos conscientes de ello", aseguró. "El público es muy pasional en Chile y en ese aspecto, me preocupa que mis jugadores acepten situaciones que van a vivir, que quizás en un torneo no sean lo habitual", concluyó.

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Será la primera vez que España visite Chile en Copa Davis, los dos enfrentamientos anteriores disputados en 1928 y 1965 se decidieron en Barcelona, con triunfo español en ambos casos.

La eliminatoria se jugará en la Court Central Anita Lizana de Santiago de Chile, con una capacidad entre 5.500 y 6.000 espectadores. El sábado 19 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 18 horas en España. El domingo 20 arrancará con el partido de dobles y los dos últimos individuales, desde las 17 horas en España.

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