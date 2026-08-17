El Canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, prepara gira por China, Vietnam y Japón

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Santiago de Chile, 17 (EFE).- El Canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, iniciará este martes 18 de agosto una gira por China, Vietnam y Japón, con una agenda que pone el foco en el fortalecimiento de las relaciones con Asia y generar nuevas oportunidades de inversión.

"Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico", señaló el ministro chileno de Relaciones Exteriores.

"Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades para impulsar las inversiones, ampliar aún más nuestra canasta exportadora, abrirnos a nuevos mercados muy atractivos y encontrar nuevas áreas de cooperación para desarrollar, entre otras cosas, la formación de capital humano”, subrayó.

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De acuerdo con información de la Cancillería, Pérez Mackenna visitará Beijing y Shanghái, donde sostendrá reuniones con altas autoridades chinas para buscar nuevas áreas de cooperación, intercambio y entregar mayor valor agregado a la relación bilateral con el fin de ampliar la canasta exportadora de Chile.

El viaje, recalcó el Gobierno, se da como antesala de la visita del presidente chileno, José Antonio Kast, a China en noviembre próximo, en el marco de la Cumbre de Líderes de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La agenda de Pérez Mackenna contempla una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y otras altas autoridades de Gobierno, además de empresarios en el marco del programa Choose Chile, que busca atraer inversiones y abrir mercados.

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China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los 67.105 millones de dólares en 2025.

En su paso por Vietnam, el canciller chileno se reunirá con ministros de Estado en Hanoi con el objetivo de "diversificar la relación hacia áreas con mucho potencial, como energías renovables, minería, agricultura, ciencia y tecnología, innovación y educación, entre otras".

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En 2025, el comercio bilateral con Vietnam superó los 2.100 millones de dólares y creció un 39 % solo en un año. El país es uno de los principales destinos de los productos chilenos en Asean, lo que lo convierte en un socio estratégico en la región.

En Japón, en tanto, Pérez Mackenna se reunirá con los ministros de Relaciones Exteriores, y de Economía y Comercio, con los que apunta a proyectar una relación bilateral que se apronta a celebrar 130 años y en la que espera pasar del intercambio de materias primas a "una asociación de cadenas de valor estratégicas, que incluyan tecnología, minerales críticos y transición energética". EFE

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