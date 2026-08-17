El Ayuntamiento de Valladolid destina 10.000 euros a Cruz Roja para atender la emergencia por el terremoto de Colombia

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El Ayuntamiento de Valladolid destinará una subvención directa de 10.000 euros a Cruz Roja Española para apoyar la intervención humanitaria de emergencia destinada a atender las necesidades de la población afectada por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, tal y como ha anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

El seísmo, registrado el pasado 10 de agosto, ha provocado daños humanos y materiales en distintas zonas del país, especialmente en el occidente de Colombia, y ha afectado a numerosas comunidades, que requieren asistencia ante las consecuencias de la catástrofe.

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"Todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad con Colombia y con todos y cada uno de los colombianos", ha señalado el primer edil, quien ha añadido que "Valladolid quiere estar con Colombia y los colombianos en este momento tan duro que están sufriendo".

La ayuda se destinará a Cruz Roja Española, que cuenta con delegación en Colombia y una amplia experiencia de trabajo en el país y actualmente trabaja junto a Cruz Roja Colombiana en la elaboración de una propuesta coordinada de intervención con la realización de un análisis de las necesidades y colaborando con otros actores humanitarios para prestar apoyo a la población afectada por el terremoto.

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La subvención de 10.000 euros se financia con cargo a la partida municipal destinada a ayudas humanitarias de emergencia ante catástrofes en el exterior, dotada con 27.000 euros en el presupuesto de 2026.

Esta ayuda se suma a los 10.000 euros destinados recientemente por el Ayuntamiento de Valladolid a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio, canalizados a través de Unicef para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene de la población afectada.

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AYUDA HUMANITARIA

En este sentido, y con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebrará el próximo miércoles, 19 de agosto, el Ayuntamiento de Valladolid ha apuntado su compromiso con la acción humanitaria y con el apoyo a las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia en el marco de su política municipal de Cooperación al Desarrollo y del actual Plan Municipal de Cooperación para el Desarrollo 2025-2028, que establece la Acción Humanitaria como una de sus prioridades estratégicas.

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Desde el pasado año, el Ayuntamiento ha financiado ocho iniciativas de asistencia humanitaria, con una inversión cercana a los 90.000 euros, dirigidas a atender emergencias y necesidades básicas en países como Myanmar, Filipinas, Venezuela, Haití, Chad, Colombia y República Democrática del Congo.

Con esta conmemoración, el Consistorio quiere también reconocer la labor de los profesionales humanitarios y reivindicar la necesidad de garantizar su protección y seguir apoyando la respuesta pública ante las crisis humanitarias.