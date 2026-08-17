El Real Madrid traspasa a Jacobo Ortega al Estrasburgo

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El joven atacante español Jacobo Ortega deja el Real Madrid, sin debutar con el primer equipo, y jugará en el Estrasburgo francés las próximas cinco temporadas, hasta 2031, después del acuerdo de traspaso anunciado este lunes.

Jacobo Ortega, de 20 años y 1,90 metros, llegó al Real Madrid en 2018 y ha formado parte de la cantera madridista durante ocho temporadas. En la 2025-26 fue integrante de la plantilla del Castilla, marcando 18 goles y, además, levantó la UEFA Youth League con el Juvenil A.

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"El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Jacobo Ortega su entrega en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club", expresó en su comunicado el club blanco, que le deseó "lo mejor en esta nueva etapa de su vida".