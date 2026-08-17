Burnham intercambió mensajes con alguien que se hizo pasar por jefa de gabinete de Trump

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Londres, 17 ago (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, intercambió mensajes con una persona que se hizo pasar por la responsable del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informan este lunes los medios del Reino Unido.

La residencia oficial de Downing Street no ha querido hacer comentarios sobre esta violación de seguridad, revelada inicialmente por 'Politico', que afirmó que Burnham se comunicó con una persona que afirmaba ser Susie Wiles antes de sospechar que no lo era.

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La comunicación entre Burnham y la impostora se hizo a través de mensajes y no hubo ninguna conversación directa entre ambos.

Según Downing Street, no hubo un intercambio de mensajes de importancia y los textos fueron notificados rápidamente a las autoridades competentes en cuanto se consideraron sospechosos.

De acuerdo con el diario 'The Telegraph', el incidente causó una gran preocupación en el personal de la embajada británica en Washington y así lo hicieron saber a sus colegas de EE.UU.

Al parecer, las autoridades británicas temían que el teléfono de Wiles hubiera sido hackeado otra vez después de que un impostor enviara mensajes de texto y llamara a sus contactos en mayo de 2025 para solicitar dinero en efectivo e indultos presidenciales.

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Burnham no es el primer político británico que ha sido víctima de un impostor. En 2015, una llamada fue transferida al teléfono del entonces primer ministro David Cameron por parte de alguien que se hacía pasar por el director del GCHQ, el centro de escuchas de la inteligencia británica, pero el político conservador puso fin a la llamada cuando quedó claro que se trataba de un engaño.