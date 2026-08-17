Un estudio cuestiona el supuesto beneficio del sobrepeso en la supervivencia del cáncer colorrectal

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Un estudio publicado en 'JAMA Network Open' concluye que la aparente ventaja de supervivencia observada en pacientes con cáncer colorrectal que presentan sobrepeso u obesidad al diagnóstico no debe interpretarse como un efecto protector del exceso de peso ni llevar a cambiar las recomendaciones actuales.

El cáncer colorrectal es el tercer tumor maligno más diagnosticado y la segunda causa principal de mortalidad relacionada con el cáncer en todo el mundo, con 1,9 millones de casos nuevos y 900.000 muertes en 2022.

Los avances en la detección y el tratamiento del cáncer colorrectal, junto con el envejecimiento de la población, ya han dado lugar a un crecimiento sustancial en el número de supervivientes de cáncer colorrectal, una tendencia que se prevé que continúe en las próximas décadas.

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La asociación entre el exceso de peso y el pronóstico del cáncer colorrectal ha sido objeto de mucho debate en la última década. Varios estudios han reportado una mejor supervivencia entre pacientes con mayor peso corporal, un fenómeno a menudo denominado paradoja de la obesidad.

Las explicaciones propuestas incluyen una biología tumoral menos agresiva en individuos con obesidad, sesgo de detección (es decir, las personas con exceso de peso acuden a citas médicas con mayor frecuencia) y el efecto protector del tejido graso como reserva de nutrientes durante el tratamiento del cáncer.

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Por otro lado, también se ha argumentado que gran parte de la paradoja puede atribuirse a limitaciones metodológicas de estudios epidemiológicos previos, incluyendo causalidad inversa, sesgo de colisión y ajuste inadecuado para factores de confusión. Cabe destacar que la pérdida de peso involuntaria en los meses y años previos al diagnóstico de cáncer colorrectal es común.

EL BENEFICIO DEL SOBREPESO SE ATENUÓ

Ahora, el estudio, dirigido por el doctor Marko Mandic, de la Escuela de Posgrado en Prevención del Cáncer del Centro Alemán de Investigación del Cáncer, analizó a 5.521 pacientes de 30 años o más con cáncer colorrectal confirmado mediante análisis histológico. Los participantes fueron reclutados entre 2001 y 2016 en más de 20 clínicas del suroeste de Alemania.

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Entre 5.521 pacientes con cáncer colorrectal, se produjeron 2.429 muertes durante un seguimiento mediano de 5,2 años, incluidas 1.381 muertes relacionadas con este tipo de cáncer. En comparación con los pacientes con peso normal al diagnóstico, aquellos que tenían sobrepeso tuvieron una supervivencia global modestamente mayor, mientras que no se observó asociación para la obesidad.

La supervivencia general, la supervivencia específica para el cáncer colorrectal y la supervivencia libre de recurrencia se evaluaron utilizando modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox ajustados por factores demográficos y de estilo de vida, características del tumor y comorbilidades, estimados como razones de riesgo con IC del 95 por ciento.

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Según la investigación, el beneficio en la supervivencia asociado al sobrepeso y la obesidad al momento del diagnóstico se atenuó considerablemente tras considerar la pérdida de peso previa al diagnóstico. Por el contrario, una pérdida de peso superior al 10 por ciento antes del diagnóstico se asoció con peores resultados de supervivencia.

Así, estos hallazgos sugieren que la aparente ventaja de supervivencia asociada con el sobrepeso y la obesidad al momento del diagnóstico puede explicarse por la pérdida de peso previa al diagnóstico.

La pérdida de peso prediagnóstica de más del 10 por ciento se asoció con una peor supervivencia. Tras el ajuste mutuo por índice de masa corporal al diagnóstico y cambio de peso prediagnóstico, las asociaciones para el sobrepeso y la obesidad se atenuaron hasta ser nulas.

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