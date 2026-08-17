El incendio en las Landas, en Francia, está controlado con 1.700 hectáreas quemadas

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París, 17 ago (EFE).- El incendio que desde el jueves ha quemado 1.700 hectáreas de bosque al sur del departamento de las Landas, al suroeste de Francia, fue declarado bajo control este lunes, y la evolución favorable va a permitir la vuelta a casa de una parte de los evacuados.

La secretaria general de la Prefectura de las Landas, Stéphanie Monteuil, explicó en declaraciones a la prensa a primera hora de la mañana que por la noche la situación había "evolucionado de forma más bien favorable" y que estaba "controlado".

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Monteuil quiso puntualizar que "un fuego controlado no quiere decir apagado. Por lo que hay que mantenerse evidentemente muy vigilante".

La delegación del Gobierno, en cualquier caso, anunció que 250 personas del municipio de Luglon que habían sido evacuadas podían regresar a sus domicilios a partir del lunes por la mañana.

El domingo al final de la tarde también se había autorizado la vuelta de una cincuentena de habitantes de varios barrios del pueblo de Garein, de un total de más de 650 evacuados desde que se declaró el fuego el jueves por la tarde.

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Este jueves el primer ministro, Sébastien Lecornu, acompañado de varios de sus ministros, realizarán una visita en el vecino departamento de Gironda para reunirse con responsables locales y víctimas del megaincendio que calcinó a finales de julio 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos y condujo a evacuar hasta más de 220.000 personas.

Como buena parte de Europa, Francia vive un verano marcado por una sequía histórica, sucesivas olas de calor también inéditas y una temporada de incendios en la que ya han ardido más de 120.000 hectáreas.