Dentro de la primera "fiesta" diplomática de los talibanes en la India

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Eduardo Echeverri y Lucía Goñi

Nueva Delhi, 17 ago (EFE).- Con mojitos sin alcohol y un "Welcome" (Bienvenido) para cada invitado, los talibanes recibieron este lunes a diplomáticos de varios países en los jardines de la imponente sede afgana de Chanakyapuri, de escala casi palaciega, pasando en solo cinco años de entrar armados en Kabul a ser anfitriones de su primera "fiesta" diplomática en la India.

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La recepción conmemora el Día de la Victoria, nombre con el que las autoridades talibanas celebran la toma de Kabul en agosto de 2021, cuando derrocaron al Gobierno reconocido internacionalmente de Ashraf Ghani tras veinte años de insurgencia, y es el primer acto de este tipo organizado por el régimen en suelo indio desde su regreso al poder.

Los organizadores habían previsto unas 250 plazas, pero la asistencia rondó el centenar y dejó amplias hileras de sillas vacías. Las mujeres apenas sumaban una decena, la mayoría indias, mientras en la entrada el personal apenas se detenía a comprobar las invitaciones.

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Dentro, la ceremonia se ajustó a los códigos del autodenominado "Emirato Islámico de Afganistán". No había música ni alcohol y el acto comenzó con la recitación de versos del Corán, mientras en las mesas se servían refrescos de sandía, mojitos vírgenes y un bufé de cordero con yogur y arroz especiado con pasas.

Durante el largo discurso del encargado de negocios, Mufti Noor Ahmad Noor, traducido por un intérprete, nadie conversaba, algo poco habitual en las recepciones diplomáticas de Nueva Delhi, donde las intervenciones oficiales suelen convivir con cuchicheos y saludos.

"De la victoria a la conectividad económica regional", proclamaba el cartel sobre el estrado.

Noor defendió ante los asistentes que el Gobierno talibán ha pasado de gestionar una guerra a concentrarse en la reconstrucción, los servicios públicos y la ampliación de sus relaciones económicas y diplomáticas.

"El foco del Gobierno ha pasado de la gestión de la guerra al fortalecimiento del Estado de derecho, la expansión de las relaciones diplomáticas y económicas con otros países, la reconstrucción y el desarrollo económico, y la provisión de servicios públicos", afirmó.

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Noor no mencionó, sin embargo, la persistente crisis humanitaria, la dependencia de millones de afganos de la ayuda internacional ni las restricciones que mantienen sobre mujeres y niñas, a las que mantienen fuera de la educación secundaria y universitaria y de buena parte de la vida laboral y pública.

Entre quienes sí ocuparon las sillas figuraban representantes de Rusia, China, Irán, Irak, Kazajistán y Uzbekistán, además de diplomáticos de Nicaragua, Guyana, Uruguay y Jamaica.

La presencia con mayor peso político era la de la propia India, que evacuó su embajada ante la caída del Gobierno de Ghani y la entrada de los talibanes en Kabul en agosto de 2021 y continúa sin reconocer formalmente al Gobierno talibán, pero envió esta vez a un alto funcionario del Ministerio de Exteriores a la celebración.

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La escena mostraba hasta dónde ha cambiado la relación desde entonces, porque Nueva Delhi mantiene hoy contactos regulares con Kabul y asistencia humanitaria, aunque evita conceder el reconocimiento que las autoridades talibanas reclaman.

Rusia sigue siendo el único Estado que ha reconocido formalmente al Gobierno talibán, mientras China, la India y otros países han ampliado sus relaciones con Afganistán sin dar ese paso.

El portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, confirmó a EFE que celebraciones similares por el aniversario tuvieron lugar también en las misiones afganas de Pekín, Moscú, Ankara, Islamabad y Taskent.

Cinco años después de tomar Kabul, los talibanes pudieron sentar en los jardines de su sede en Nueva Delhi a representantes de países que todavía rehuyen reconocer formalmente a un Gobierno que mantiene las restricciones que provocaron su aislamiento internacional.

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La fecha que hoy celebran con mojitos sin alcohol fue en 2021 la jornada en que la caída de Kabul provocó evacuaciones de emergencia, multitudes desesperadas en el aeropuerto y la salida de cientos de miles de afganos del país. EFE

(foto)