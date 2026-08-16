Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un ataque ruso con misiles contra Kiev causa 3 heridos y daños en mercado de libros

Guardar

Berlín, 16 ago (EFE).- Rusia atacó de madrugada con misiles balísticos la capital ucraniana, Kiev, provocando incendios y daños en dos distritos, incluido un mercado de libros, y causando tres heridos, según las autoridades locales y los servicios de emergencia.

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) informó en Telegram que en el distrito de Obolón se produjo un incendio de gran magnitud en el recinto de uno de los mercados.

Las fotografías del lugar muestran el incendio en un mercado de libros cerca de la estación de metro Pochaina, según la agencia Interfax-Ucrania.

Los puestos situados cerca de la entrada principal del mercado quedaron envueltos en llamas.

En el distrito de Goloseev se produjo un incendio en el recinto de un edificio no residencial. l

Últimas Noticias

Un estudio muestra que el consumo de zumo de tomate y soja reduce la inflamación en obesidad

Infobae

China despliega trece equipos de emergencia para paliar inundaciones en el centro del país

Infobae

Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía derriban un dron en el espacio rumano

Infobae

Las atracciones de 'Encanto' y 'Coco' rendirán tributo al corazón de Colombia y México

Infobae

Los abogados de Selena Gomez niegan que la cantante cometiera fraude con "Wondermind"

Infobae