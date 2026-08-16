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Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía

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El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el dirigente rumano en una publicación en sus redes sociales.

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Según Miruta, el dron --cuya procedencia no ha precisado-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

"¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad", ha celebrado el jefe de Defensa.

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Rumanía, la cual se encuentra "en primera línea de defensa de la Unión Europa" según el ministro, comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la operación militar contra Kiev en febrero de 2022.

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