Disney se rinde a la nostalgia de 'Cars', 'El Rey León' e 'Indiana Jones' para sus parques

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Anaheim (EE.UU.), 15 ago (EFE).- Disney apostará por la nostalgia con nuevas áreas dedicadas a 'Indiana Jones', 'Cars' y 'El Rey León' para transformar los parques temáticos a través de experiencias inmersivas que revalorizarán los títulos más emblemáticos del coloso del entretenimiento.

La compañía anunció este sábado los proyectos en los parques de atracciones del mundo y los cruceros de los próximos años en un panel realizado en el marco de la D23, su mayor convención que se celebra este fin de semana en la ciudad californiana de Anaheim, y cuya hoja de ruta se centrará en revivir los clásicos de la compañía.

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Una de las principales novedades se encuentra en una atracción ambientada en 'Indiana Jones', ubicada en el parque Animal Kingdom de Florida, y que contará con un modelo animatrónico de la estrella estadounidense Harrison Ford, protagonista de la saga.

El mismo Ford apareció por sorpresa en un vídeo que se emitió durante el evento para desvelar que su rostro aparecerá por primera vez en una atracción de Disney.

Bajo el nombre 'Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent' ('Indiana Jones y el mito de la serpiente de jade'), el juego estará ambientado en un templo maya por explorar.

Con motivo del 20 aniversario de 'Cars', la compañía también expandirá este universo inspirado en la emblemática Ruta 66 de Estados Unidos con dos nuevas atracciones temáticas en Orlando.

La franquicia también ofreció un bocado de la sabana africana que está plantando en Disneyland París dedicada a la icónica película 'El Rey León', la primera atracción acuática dedicada a la historia de Simba y su enfrentamiento con su tío Scar.

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Más allá de evocar a los clásicos, se anunciaron novedades en Villains Land, el espacio enfocado a los antagonistas más célebres, como la bruja de 'Blancanieves' o Cruella Devil, que se está erigiendo en el Walt Disney World de Florida.

La atracción principal dispondrá de una montaña rusa que incluirá un encuentro con Maléfica en la cima de su fortaleza, mientras que otro de los juegos realizará un recorrido a oscuras por las catacumbas del palacio de la Reina Malvada, donde el Espejo Mágico evocará visiones de muchos villanos de Disney. EFE

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(foto)