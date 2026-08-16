Suben a 51 los muertos tras terremoto de magnitud de 7,7 en Indonesia

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Yakarta, 16 ago (EFE).- Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 51 el número de muertos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, según el último balance de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

"El impacto ha sido significativo", indicó en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, quien aseguró que "muchos ciudadanos han fallecido o resultado heridos; viviendas e instalaciones públicas han sufrido daños; y las actividades comunitarias se han visto interrumpidas".

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"Nos estamos enfocando en la búsqueda y evacuación de las víctimas, los servicios de salud, el suministro de artículos de primera necesidad y refugios, y la restauración del acceso al transporte y la infraestructura afectados", agregó. EFE

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