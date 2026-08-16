Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, confirma que el futbolista atraviesa un gran momento: "Está muy bien"

14/08/2026 Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, confirma que el futbolista atraviesa un gran momento. Lamine Yamal continúa disfrutando de uno de los veranos más especiales de su vida. Después de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol español y conquistar el Mundial con la Selección, el joven futbolista se prepara para poner fin a sus vacaciones y regresar poco a poco a la rutina deportiva. En este contexto, ha sido su madre, Sheila Ebana, quien ha querido tranquilizar sobre el estado de ánimo de su hijo y asegurar que atraviesa un gran momento personal. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Lamine Yamal continúa disfrutando de uno de los veranos más especiales de su vida. Después de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol español y conquistar el Mundial con la Selección, el joven futbolista se prepara para poner fin a sus vacaciones y regresar poco a poco a la rutina deportiva. En este contexto, ha sido su madre, Sheila Ebana, quien ha querido tranquilizar sobre el estado de ánimo de su hijo y asegurar que atraviesa un gran momento personal.

"Está muy bien", respondió de forma breve pero contundente cuando fue preguntada por cómo se encuentra Lamine tras los intensos meses vividos y el reciente éxito con la Selección española. La madre del futbolista se mostró amable con los medios, aunque prefirió no entrar en detalles sobre la vida privada del jugador.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, el nombre de Lamine Yamal ha estado ligado no solo a su brillante trayectoria deportiva, sino también a la enorme repercusión que ha generado su reciente cumpleaños, una celebración que reunió a numerosos rostros conocidos y que acaparó titulares por la presencia de diferentes invitados del mundo del deporte, la música y las redes sociales. El evento volvió a confirmar el fenómeno mediático en el que se ha convertido el futbolista del FC Barcelona, cuya popularidad no deja de crecer tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Precisamente por esa atención constante, Sheila Ebana evitó pronunciarse sobre uno de los asuntos más comentados de los últimos días: la supuesta relación de Lamine con la influencer Inés García. Preguntada directamente por esta cuestión, optó por guardar silencio y no alimentar las especulaciones que circulan desde hace semanas en torno a la vida sentimental de su hijo.

PUBLICIDAD

Tampoco quiso profundizar en cómo está afrontando el futbolista el regreso a la normalidad después de sus vacaciones, que ya llegan a su fin. Lamine se prepara para reincorporarse a la disciplina del Barcelona y comenzar una nueva temporada con la responsabilidad de seguir liderando al conjunto azulgrana tras un curso en el que ha batido récords de precocidad y se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.