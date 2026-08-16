El campeón de la Liga española inicia una pretemporada marcada por las ventanas FIBA

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València (España), 16 ago (EFE).- El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español), arranca esta semana la pretemporada del primer proyecto del técnico Xavi Albert, un periodo de preparación marcado por las novedades en la plantilla y por las ventanas de selecciones que harán que durante unos días varios jugadores dejen el equipo.

Además del cambio de posición de Albert, técnico ayudante las últimas campañas, se estrenarán en el equipo los exteriores TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Gonzalo Corbalán y Armori Brooks y los interiores Mo Gueye y Dylan Osetkowski.

También vuelve a la plantilla Lucas Marí tras su paso por la NCAA y el finlandés Elias Valtonen arrancará con el equipo con un contrato no garantizado.

Continúan en la plantilla Álvaro Cárdenas, Omari Moore, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Neal Sako y Yankuba Sima. Aún podría haber alguna otra incorporación.

El club ha firmado también a Wildens Leveque, que jugará cedido en el Menorca de Primera FEB (segunda categoría del baloncesto español), y a Oumar Ballo, que lo hará prestado en el Galatasaray. Igualmente Tomas Talcy estará cedido en el Riga Zelli y Álex Blanco en el Palmer Basket, también de Primera FEB.

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Leveque y Blanco podrían reforzar el arranque del periodo de preparación porque varios jugadores dejarán València por los compromisos de sus selecciones. Es segura la marcha de Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry con España, de Gonzalo Corbalán con Argentina, de Elias Valtonen con Finlandia y de Nate Reuvers con Hungría.

Entre el lunes y el martes se completará la llegada de los jugadores a València (este de España) y el miércoles acabarán las pruebas físicas y médicas. El jueves 20 será el primer entrenamiento y en esa sesión estarán los 15 jugadores que conforman actualmente la plantilla.

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Tras la conquista del título de la Liga Endesa el pasado 24 de junio, el Valencia Basket vivió un carrusel de despedidas al unirse a la esperada salida del dominicano Jean Montero al Olympiacos, la del senegalés Brancou Badio al Panathinaikos, la del estadounidense Braxton Key al Fenerbahce y la del español Jaime Pradilla al Real Madrid.

Pero el gran 'terremoto' lo provocó la salida, previo pago del importe de su cláusula, del técnico Pedro Martínez, alrededor del cual se había articulado el proyecto en su segunda etapa en el club, que finalmente se cerró con ese título, el de la Supercopa y la primera presencia en la Final a Cuatro de la Euroliga.

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El club apostó por Albert, que había dirigido al equipo en el tramo final de la campaña 2023-2024 tras la destitución de Álex Mumbrú y ha sido uno de los ayudantes de Pedro Martínez estas dos últimas campañas.

Después de varios encuentros amistosos, el 19 de septiembre abrirá la temporada con la disputa ante el Barcelona de la semifinal de la Supercopa en Badalona (noreste de España). Como la pasada campaña, el Valencia disputará la Liga Endesa y la Euroliga y también tiene garantizada su presencia en la Copa del Rey como organizador. EFE

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