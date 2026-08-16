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Animalistas reclaman a Aragón que siga el ejemplo de Portugal e incluya el rescate animal en la extinción de incendios

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La entidad animalista Fundación Franz Weber ha demandado este domingo al Gobierno de Aragón que siga el ejemplo de Portugal e incorpore a los animales como objeto de rescate en "toda situación catastrófica", como es el caso del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que ha arrasado ya más de 16.600 hectáreas.

La fundación ha puesto de manifiesto la aprobación, hace una semana, de la 'Leu de Bases da Proteção Civil de Portugal', que incorpora oficialmente la perspectiva animal, obligando a los municipios a disponer de un planeamiento para la búsqueda, salvamento y socorro de animales en catástrofes de todo tipo, en una "victoria histórica" para la formación política animalista PAN.

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La Fundación Franz Weber ha recordado que más de la mitad de los hogares conviven con animales, un vínculo que se refuerza con mayor conciencia social sobre sus cuidados y que hasta ahora no ha llegado a plasmarse en protocolos o actuaciones específicas por parte de los medios públicos de emergencias: "España, también Aragón, viven un cambio de paradigma en su relación con los animales de compañía".

El Gobierno central contabilizó más de 15,1 millones de animales de compañía registrados en 2025, un 14% más que en 2021, y ya son mayoría los hogares españoles que conviven con al menos una mascota.

Los sectores especializados hablan abiertamente de 'pet parents' y del refuerzo constante del vínculo emocional entre las personas y los animales con los que comparten casa: perros y gatos han dejado de ser "animales de compañía" para convertirse en miembros de la familia, han insistido.

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A su juicio, esto plantea la obligación de las administraciones públicas de dar respuesta a una realidad que, como se ha visto en los recientes megaincendios de la Comunidad de Madrid, Castellón o las provincias de Ávila y Zamora, respondía más al "compromiso personal" de agentes y bomberos, que a un plan plasmado sobre una ley o un decreto.

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