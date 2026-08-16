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Más de 20 kilómetros de retenciones en las carreteras de Sevilla y Cádiz por el cambio de quincena

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Las principales carreteras de Sevilla y Cádiz empiezan a soportar este domingo un intenso tráfico como consecuencia del cambio de quincena. Así, a estas horas, se acumulan más de 20 kilómetros de retenciones en la AP-4, A-49 y la A-4.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) de Andalucía occidental han informado a Europa Press de que en el caso de la AP-4 hay hasta doce kilómetros de atasco a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

En la A-49, son cinco kilómetros de retenciones en el término municipal de Chucena (Huelva); y cuatro, en la A-4 sentido Cádiz.

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