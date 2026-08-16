Canadá acelera la búsqueda de alternativas al mercado estadounidense

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Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 16 ago (EFE).- Canadá está acelerando la reducción de su dependencia del mercado estadounidense impulsando la demanda interna y las exportaciones a destinos como la Unión Europea (UE) ante las dificultades para negociar con EE.UU. la eliminación de los aranceles sectoriales y preservar el acceso preferente del T-MEC.

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Este viernes, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, dejó claro que la Administración del presidente Donald Trump tiene como objetivo reducir la cantidad de productos que llegan al país desde el extranjero.

"Queremos proteger la industria estadounidense. Queremos relocalizar la producción", afirmó Greer en declaraciones a los medios, a cinco días de la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50 % sobre cerca de 20.000 millones de dólares estadounidenses en importaciones canadienses.

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Greer calificó de "constructivas" las negociaciones que Washington y Ottawa mantienen para evitar los gravámenes, pero recalcó que la prioridad es ejecutar la política comercial del presidente Donald Trump y señaló que durante décadas EE.UU. incentivó la deslocalización "a China, a México, a Vietnam y, en algunos casos, incluso a Canadá".

Los nuevos aranceles, previstos para el 19 de agosto, afectarían también a productos que cumplen las reglas del tratado comercial entre Canadá, EE.UU. y México, conocido como T-MEC.

Ante las dificultades con Trump, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha respondido acelerando una estrategia que intenta mantener el acceso al mercado estadounidense y, simultáneamente, reducir la dependencia canadiense ya que, tradicionalmente, cerca del 76 % de las exportaciones del país han tenido como destino EE.UU.

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El organismo público Estadísticas Canadá calcula que cada año se comercian entre provincias y territorios bienes y servicios por unos 527.000 millones de dólares canadienses (414.463 millones de dólares estadounidenses o 358,110 millones de euros), equivalentes al 17 % del PIB.

Desde enero, Ottawa ha eliminado barreras federales al comercio interno y a la movilidad laboral, mientras que los gobiernos provinciales y territoriales han avanzado en el reconocimiento mutuo para facilitar la venta de bienes en todo el país.

Además, el Gobierno creó una red para ayudar especialmente a las pymes a encontrar clientes y proveedores en otras provincias.

La medida más reciente llegó el 10 de agosto: Ottawa lanzó un programa de 100 millones de dólares canadienses que reembolsa el 50 % de los costes de transporte ferroviario o marítimo del acero canadiense transportado entre provincias, con la intención de facilitar su venta dentro del país.

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Al mismo tiempo, Canadá intenta que una proporción creciente de sus exportaciones se dirija a mercados distintos del estadounidense.

El Gobierno se ha fijado como objetivo duplicar para 2035 las exportaciones hacia mercados distintos de EE.UU., lo que supondría generar unos 300.000 millones de dólares canadienses adicionales en exportaciones, y ha creado un fondo de 5.000 millones durante siete años para mejorar la infraestructura de transporte y los corredores comerciales destinados a facilitar esas exportaciones.

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Los primeros resultados ya aparecen en las estadísticas.

Según los últimos datos oficiales, en 2025 las exportaciones a EE.UU. cayeron un 3,7 %, mientras que las dirigidas al resto del mundo aumentaron un 11,1 % y alcanzaron el 32,8 % del total, la mayor proporción en más de cuatro décadas.

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La UE destaca en el nuevo posicionamiento: las exportaciones canadienses de bienes y servicios al bloque crecieron un 16,4 % en 2025 y las de mercancías, un 23,5 %, el mayor aumento anual registrado, impulsadas por petróleo, aluminio y colza.

El intercambio de mercancías entre Canadá y UE alcanzó además el récord de 134.000 millones de dólares canadienses en 2025, un 77 % más que en 2016, antes de la aplicación provisional de su acuerdo de libre comercio, CETA, en 2017.

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La estrategia no es sustituir a EE.UU., el principal mercado para Canadá, sino reducir una dependencia que Ottawa considera ahora un riesgo económico.

Incluso si Canadá consigue evitar los aranceles del 19 de agosto, las palabras de Greer indican que la presión para relocalizar producción en EE.UU. continuará, lo que refuerza los incentivos canadienses para vender más dentro del propio país y hacia Europa y otros mercados. EFE

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