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Lula lanza su campaña con un discurso enfocado en la seguridad y los programas sociales

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São Paulo, 16 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este domingo en São Paulo la campaña para la reelección, con el foco puesto en el combate a la violencia de género y al crimen organizado y la promesa de continuar con los programas sociales.

"En mi cuarto mandato quiero terminar con algunos de los dilemas de nuestro país", afirmó el mandatario, frente a miles de simpatizantes reunidos en el estadio municipal de Vila Euclides, lugar de las históricas huelgas sindicalistas durante la dictadura. EFE

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