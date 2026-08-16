Israel confirma muerte de un segundo alto mando de Hizbulá entre 11 fallecidos en Líbano

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Jerusalén, 16 ago (EFE).- El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de un segundo alto comandante de Hizbulá en el Líbano, en los bombardeos de ayer que causaron al menos once fallecidos, incluida la familia -con tres niños- del comandante de la unidad de élite Radwan, Ali Samir al Haj Hasán.

El fallecido ha sido identificado como Abu Hasán Alaa, quien murió junto a otras tres personas en un ataque israelí contra el municipio de Deir Zahrani, en el sur de Líbano. Según el comunicado del Ejército israelí, Alaa "comandaba varios sectores de combate" de Hizbulá y había participado en ataques con drones.

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El sábado, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que tres soldados habían resultaron gravemente heridos en un ataque de Hizbulá, en un comunicado emitido tras los bombardeos que causaron once muertos y 19 heridos, de los más mortíferas desde finales de junio.

En un segundo ataque contra un edificio en la ciudad sureña libanesa de Ansar, Israel mató a siete personas, incluido a quien identificaron como Ali Samir al Haj Hasán, comandante de batallón de la unidad de élite Radwan de Hizbulá.

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En ese bombardeo, Israel mató también a su familia: tres niños y dos mujeres, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanesa.

El Ejército israelí, en su comunicado, confirmó que "en el momento del ataque, la familia de Hasán se encontraba con él" y que "según las denuncias, resultó herida", pero insistió en que ellos no eran el objetivo del ataque.

Además, mientras que desde el Líbano las autoridades recalcaron que el edificio bombardeado por Israel constituía una vivienda, el Ejército israelí no dudó en denominarlo "cuartel general militar" y acusó a Hasán de usar a su propia familia "como escudos humanos".

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Ya durante la ofensiva israelí contra Gaza, que ha causado más de 74.000 palestinos muertos, la mayoría civiles, Israel implementó la política de atacar a presuntos milicianos de Hamás dentro de sus viviendas familiares, causando potencialmente la muerte directa de civiles, según una investigación de la revista israelí-palestina +972 Mag.

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, publicó hoy en X en alusión al Líbano que "ninguna cuenta quedará sin saldar en ningún frente" y que Israel defenderá "con firmeza" a sus soldados y ciudadanos. EFE