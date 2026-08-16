Israel anuncia la muerte de un supuesto alto cargo de Hezbolá en un ataque contra el sur de Líbano

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El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de un presunto alto cargo del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque perpetrado en la víspera contra la localidad de Deir ez Zaharani, en el sur de Líbano.

Se trata de un hombre identificado como Abú Hasán Alaa, descrito como "alto comandante de la unidad 'Badir' de la organización terrorista Hezbolá", ha indicado en un comunicado un protavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El ataque de las fuerzas israelíes contra este muncipio de la goberanción libanesa de Nabatiyé ha tenido lugar este sábado, pese al acuerdo marco alcanzado entre las partes, además de Estados Unidos, el pasado junio, que contempla un alto el fuego.

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El Ejército ha justificado su bombardeo alegando que Alaa "participó en la promoción de numerosos planes terroristas (...) incluyendo el lanzamiento de drones explosivos" contra sus efectivos desplegados dentro de territorio libanés.

Las autoridades de Líbano e Israel alcanzaron una tregua el pasado abril, después de que Hezbolá y las FDI retomaran sus combates el 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, más de 4.300 han muerto en Líbano a manos del Ejército israelí.