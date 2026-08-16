Anita Williams y José Navarro, entre sonrisas y gestos de complicidad durante una jornada de verano juntos

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Anita Williams y José Navarro han vuelto a dejarse ver juntos después de que salieran a la luz las primeras imágenes que confirmaban su incipiente historia de amor. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' y el conocido 'jamonero' de la boda de Suso Álvarez y Marieta se mostraron radiantes, relajados y muy cómplices durante una nueva aparición pública que vuelve a alimentar el interés por su relación.

Su acercamiento comenzó precisamente en este enlace, celebrado el pasado mes de julio en Toledo, donde ambos coincidieron por primera vez en persona. Desde entonces han sido vistos juntos en varias ocasiones y ellos mismos han reconocido que se están conociendo y que prefieren dejar que las cosas fluyan con naturalidad, sin poner etiquetas a lo que están viviendo.

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En esta ocasión, Anita y José compartieron un momento especialmente cercano mientras seguían con atención una videollamada en el teléfono móvil de ella. Además, las altas temperaturas marcaron la jornada y ambos recurrieron a pequeños ventiladores portátiles para combatir el calor: José llevaba uno de color rosa y Anita uno azul.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue la actitud atenta del jamonero, que se hizo cargo de las maletas de Anita durante el recorrido. Un gesto que vuelve a poner de manifiesto la complicidad y la cercanía con la que ambos están viviendo esta nueva etapa, cada vez más unidos y sin esconder la buena sintonía que existe entre ellos.

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