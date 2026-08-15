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Una jueza de EEUU levanta una suspensión que impedía deportar a somalíes con estatus de protección temporal

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Una jueza federal estadounidense ha levantado una suspensión administrativa que impedía a la Administración Trump deportar a ciudadanos somalíes con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), allanando el camino así para su expulsión.

La jueza del tribunal de distrito de Massachusetts en Boston Allison Burroughs ha fallado a favor de levantar la suspensión que ella misma impuso después de que el Tribunal Supremo diera 'luz verde' a la Administración Trump en junio de 2025 a poner fin a este estatus para personas procedentes de Haití y Siria.

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Los demandantes habían presentado una demanda por discriminación racial ante los comentarios del presidente Donald Trump sobre el pueblo somalí y por las redadas migratorias generalizadas que se produjeron a raíz del caso de fraude en el estado de Minnesota, según ha recogido The Hill.

Somalia fue designada por primera vez para la concesión de este estatus en 1991 debido al conflicto en el país africano. Sus benefiarios pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo de 18 meses, con posibilidad de prórroga, en el que las autoridades no pueden deportarlos o detenerlos.

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