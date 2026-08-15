Una semana del incendio de Niebla: más de 1.000 efectivos en once localidades de Huelva y Sevilla afectadas

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El Gobierno de España ha aportado más de 1.000 efectivos civiles y militares y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla hace ahora una semana. El fuego ha afectado a once localidades en las provincias de Huelva y Sevilla.

Así lo ha destacado en una nota el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, que ha reiterado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que el Ejecutivo mantiene su compromiso y ofrece todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para sofocar el fuego lo antes posibles.

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Al cumplirse una semana del inicio del siniestro, Toscano ha hecho balance y ha resaltado que "el Gobierno de España ha estado luchando contra el fuego desde el primer día y su aportación está a la altura de las necesidades del que es ya peor incendio forestal sufrido nunca por Andalucía". La contribución de la Administración central se ha realizado a través de los ministerios del Interior, Defensa y Transición Ecológica; con Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha subrayado, como ejemplo del compromiso institucional, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) inició su actividad sobre el terreno en Niebla sólo 90 minutos después de que la dirección del operativo solicitara su incorporación el 7 de agosto.

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El balance oficial indica que, a fecha de este 15 de agosto, una semana después del inicio del fuego, la UME cuenta con cerca de 450 efectivos militares y más de 100 medios (equipos) entre buldóceres, camiones autobomba y vehículos ligeros; la Guardia Civil, a través de las comandancias de Huelva y Sevilla, han desplegado 515 agentes y 190 equipos; y el Ministerio de Transición Ecológica aporta 70 personas, más aviones y helicópteros.

En total, son más de 1.000 efectivos civiles y militares; y alrededor de 315 entre medios terrestres y aéreos. "Desde el primer momento hemos trasladado a la Junta de Andalucía, que dirige el operativo de extinción, nuestra plena disposición a colaborar. Estamos respondiendo a todas las peticiones que nos hace la dirección del operativo y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario", ha destacado el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, que ha estado en el puesto de mando avanzado (PMA) en Niebla toda la semana participando en los comités de seguimiento y en la coordinación de recursos.

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"El Gobierno de España ha estado, está y estará también en el día después que requiera la reconstrucción de la zona forestal que ha sido devastada", ha indicado Toscano, que ha reiterado que, una vez finalizada la emergencia, el Ejecutivo, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cubrirá el 50% del coste de la restauración hidrológica forestal.

Al respecto, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha instado a pensar el modelo de recuperación del espacio arrasado por el fuego. "Invitamos a que todos hagamos una reflexión sobre cómo debe ser esa reforestación. Estamos en un proceso que vivimos a nivel mundial de cambio climático, de temperatura y climas extremos, y eso exige pensar muy bien qué tipo de medio ambiente, un medio ambiente sostenible, debemos implementar en todas y cada una de nuestras zonas forestales".

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