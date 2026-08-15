Seúl llama a reanudar el diálogo con Pionyang para reemplazar el armisticio por paz

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Seúl, 15 ago (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, renovó este sábado su llamamiento al diálogo con las autoridades norcoreanas con el objetivo de reemplazar al armisticio por paz y poner fin así a la guerra de Corea, en tregua técnica desde hace más de siete décadas.

Durante su discurso en una ceremonia conmemorativa del 81 aniversario de la liberación colonial japonesa, Lee remarcó que su objetivo es reemplazar "el inestable sistema de armisticio" por un régimen de paz, a pesar de que Corea del Norte sigue sin tender su mano ante los repetidos gestos de reconciliación desde que llegó al poder.

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"Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos mutuamente y comencemos a dialogar para poner fin a esta prolongada guerra como partes directamente involucradas. En el proceso, también podríamos discutir formas efectivas de detener las capacidades nucleares de Corea del Norte", dijo el mandatario en declaraciones recogidas por Yonhap.

En este sentido, señaló que esperaba que Corea del Sur y Corea del Norte se sienten a dialogar para lograr una coexistencia pacífica y un crecimiento mutuo". Además, hizo hincapié en la necesidad de lo que denominó un "sistema de seguridad multicapa" para controlar las tensiones y prevenir una crisis, comprometiéndose a tomar "medidas preventivas y coherentes".

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Para el presidente surcoreano, una respuesta positiva de Pionyang supondría una "península coreana estable" que podría ayudar a promover la estabilidad y cooperación en la región y contribuir a un mundo sin armas nucleares. "Transformaré la hostilidad y la confrontación en un impulso para la coexistencia pacífica", resumió.

En el discurso que pronunció el año pasado, Lee se comprometió a respetar el sistema actual de Corea del Norte y a no buscar la unificación por absorción ni a participar en ningún acto hostil hacia su país vecino.

El acuerdo, suscrito por el líder norcoreano, Kim Jong-un, con la entonces Administración del también liberal Moon Jae-in en un momento de deshielo de relaciones y acercamiento con Estados Unidos, fue abandonado posteriormente por ambos países durante el Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol, tras el distanciamiento que siguió al estancamiento de las negociaciones sobre desnuclerización.

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En cuanto a las relaciones entre Seúl y Tokio, Lee destacó la diplomacia entre ambos países durante el último año, afirmando que había reforzado la confianza y ampliado la cooperación en cadenas de suministro, energía y tecnologías avanzadas.

"En adelante, nuestro Gobierno ampliará el alcance de la cooperación (con Japón) en pro de los intereses mutuos y abordará los desafíos compartidos", manifestó, mientras expresó su esperanza de inaugurar una nueva era de prosperidad con las autoridades niponas. EFE

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(foto)(vídeo)