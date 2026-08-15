Suben a 14 los fallecidos por el terremoto de 7,7 en la isla indonesia de Flores

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Yakarta, 15 ago (EFE).- Las autoridades de Indonesia elevaron a 14 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según la información preliminar de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

"Catorce personas fallecieron, dos sufrieron heridas graves y 11 heridas leves", informó en un comunicado el director interino del Centro de Información de la BNPB, Berton SP Panjaitan, que aseguró que las cifras son aún preliminares, mientras se evalúa el impacto del potente sismo, el cual dijo que ha afectado a varias zonas de Flores. EFE

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(foto)(vídeo)