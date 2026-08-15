Modi promete cursos gratis a los estudiantes en su discurso anual tras las protestas Gen Z

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Nueva Delhi, 15 ago (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este sábado un programa de clases gratuitas en línea para preparar exámenes de ingreso a la universidad durante su discurso anual del Día de la Independencia, semanas después de las protestas estudiantiles que provocaron la dimisión de uno de sus ministros.

"La competencia en torno a las clases particulares se ha convertido en una enorme carga para las familias pobres y de clase media. Queremos ayudarlas a ahorrar los miles de millones de rupias que gastan en academias", afirmó frente al Fuerte Rojo de la capital.

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Su anuncio llega apenas un mes después de las masivas protestas del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como "Cucarachas", que a finales de julio forzó la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras destaparse un fraude masivo en las pruebas de acceso universitarias NEET-UG.

"Nuestros jóvenes deben poder permanecer cerca de sus familias, recibir su atención y evitarles una carga financiera adicional", añadió el dirigente nacional.

Con una duración de 75 minutos, la intervención de este sábado fue la más corta de Modi en los últimos cuatro años, después de alcanzar los 103 minutos el año pasado, y adaptó el grueso del mensaje a la juventud del país, que supone más del 65 % de la población.

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Modi situó a las nuevas generaciones en el centro del proyecto de nación de cara a 2047 que busca convertir a la India en un país plenamente desarrollado.

"Si hay una fuerza impulsora y a la vez la mayor beneficiaria del viaje hacia una India desarrollada, es el poder juvenil de mi país. Debemos avanzar priorizando a nuestros jóvenes", afirmó al público.

Las movilizaciones que recorrieron la India en julio canalizaron la indignación acumulada de millones de jóvenes por las altas tasas de desempleo juvenil y la filtración de preguntas en las pruebas de acceso públicas, a las que cada año se presentan millones de estudiantes en búsqueda de asegurar un futuro.

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El fundador del CJP y símbolo de este movimiento, Abhijeet Dipke, aprovechó la jornada para lanzar la campaña "School Thik Karo" (Arreglad las escuelas) y denunciar las deficiencias estructurales en las aulas rurales.

"Me entristece ver que, incluso 80 años después de la independencia, seamos incapaces de construir escuelas dignas para la educación de nuestros niños", dijo el dirigente este sábado a los medios. EFE

(foto)(vídeo)