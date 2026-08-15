España condena el "asedio" de colonos israelíes a familias palestinas en Qusra

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El Gobierno de España ha condenado este sábado "enérgicamente" el "asedio" de colonos israelíes a familias palestinas en la aldea de Qusra y ha reclamado a Israel que acabe con los "asentamientos en el territorio ocupado" de Palestina, que son "contrarios al Derecho internacional".

Los colonos llevan días acosando a dos familias palestinas de Qusra, sometidas a cortes de electricidad y agua por decenas de israelíes, que además han instalado en los alrededores tiendas de campaña prohibidas incluso por la ley israelí.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha urgido a Israel "a cumplir con sus obligaciones de potencia ocupante, impedir la violencia arbitraria e intimidación de los colonos contra los palestinos", además de "poner fin a su impunidad, a proteger la integridad física y los medios de vida de la población palestina bajo ocupación según el derecho humanitario".

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Además, el Gobierno español ha reiterado "su firme compromiso con la aplicación de la solución de dos Estados, con Israel y Palestina viviendo juntos en paz y seguridad, como única vía para una paz justa, sostenible y duradera en la región".

El Ejército israelí, cómplice habitual de los asaltos de colonos, ha llamado este viernes a la calma y asegurado que su único interés ahora mismo es el de proteger a las familias.

Además, "los soldados no entrarán en la casa de la familia palestina" ubicada cerca del lugar donde se había instalado la tienda de campaña empleada por los colonos, que ya ha sido "desmantelada".