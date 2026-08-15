León XIV renueva sus oraciones por Colombia tras el reciente terremoto: "¡Santa María, ruega por nosotros!"

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El Papa León XIV ha renovado este sábado sus oraciones por los colombianos afectados por el reciente terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado ya 287 fallecidos, según recoge Vatican News. De esta manera, ha invitado a todos a invocar juntos: "¡Santa María, ruega por nosotros!".

Además, ha encomendado a la intercesión de la Virgen María "a todos aquellos que necesitaban esperanza y consuelo". En especial, ha orado "por los pueblos de Tierra Santa, Ucrania y Rusia, así como por los cristianos que sufrían discriminación o persecución".

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Así se ha expresado en el Ángelus del mediodía ante los peregrinos reunidos en Castel Gandolfo, con los que ha conmemorado la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María invitando a los fieles a contemplar su destino final: la plenitud de la vida eterna en Dios.

Durante el rezo, León XIV ha descrito la Asunción como una fiesta de "gran importancia" tanto para la teología católica como para la devoción popular. Según ha dicho, la solemnidad es especialmente apreciada en las comunidades cuyas catedrales o iglesias parroquiales están dedicadas a Nuestra Señora de la Asunción.

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En este marco, ha reflexionado sobre el hecho de que hay dos maneras principales en que los artistas han representado el misterio de la Asunción a lo largo de los siglos. La primera y más antigua representa la Dormición, o el sueño, de la Madre de Dios. En la segunda, que se desarrolló más tarde en Occidente, María está de pie en el cielo, rodeada de luz, ángeles y santos.

El Papa ha subrayado que la primera muestra una verdad "fundamental" de la fe cristiana: es Cristo, que murió y resucitó, quien guía a la humanidad hacia el destino para el que fue creada: la vida eterna. Mientras, la segunda recalca que que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, "en la totalidad de su persona".

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A su vez, ha incidido en que la Asunción también apunta hacia el destino que aguarda a todos los fieles: la plenitud de la vida al final de los tiempos. "La plenitud de la vida, que hoy admiramos con alegría en María, nos espera también al final de los tiempos", ha indicado.

Asimimo, ha citado a San Pablo para recordado que Cristo resucitado "transformará los cuerpos humildes de la humanidad para que sean semejantes a su cuerpo glorioso, vistiendo lo perecedero de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad". Entonces los fieles vivirán para siempre "en una celebración sin fin".

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El Papa León concluyó subrayando que la Asunción también apunta hacia el destino que aguarda a todos los fieles.