Al menos dos muertos y dos menores heridos por una riada en el norte de España

Guardar

Ponferrada (León), 15 ago (EFE).- Al menos dos mujeres han muerto y dos menores de edad están heridos como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en dos localidades pertenecientes al municipio de Ponferrada, en el norte de España, informaron a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales.

Una fuerte tormenta descargó por la tarde sobre la zona e hizo que se desbordara el río Oza y provocara una riada y un deslizamiento de tierra que llegaron a Manzanedo de Valdueza y Bouzas.

Según las fuentes, la riada anegó una bodega en la que se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas fallecieron y dos menores están siendo atendidos por heridas leves, aunque se desconoce si hay desaparecidos.

La fuerza del agua causó daños en las carreteras de la zona y quedó cortada la que comunica la localidad de Peñalba de Santiago, habitualmente afectada por desprendimientos.

Varias llamadas avisaron de la situación, por lo que fueron movilizados los Bomberos, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de la comunidad autónoma de Castilla y León y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.

PUBLICIDAD

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias activó además el helicóptero de rescate, que se dirige a la zona para colaborar en las labores de búsqueda y evacuación, donde ya se encuentran también varias ambulancias y personal médico procedente del Punto de Atención Continuada.

Los servicios de emergencia mantienen desplegado un amplio operativo para atender a los afectados y evaluar los daños ocasionados por la riada y el deslizamiento de tierras. EFE

1011685

rs-mig-orv-ess/grc/mgr