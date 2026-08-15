La Fundación Racing donará dos euros a Colombia por cada uno que aporte la afición

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La Fundación Real Racing Club ha iniciado una campaña para recaudar fondos para las víctimas del terremoto con epicentro en Chocó (Colombia), ocurrido el 10 de agosto y que ha dejado 285 víctimas mortales hasta el momento. De esta forma, aportará dos euros por cada uno que done la afición, tal y como ya hizo durante la dana de Valencia.

La entidad racinguista va a colaborar especialmente en la reconstrucción de La Victoria y el Valle del Cauca, zona natal de su futbolista Gustavo Puerta.

En un comunicado del club, el centrocampista internacional, que a nivel personal ya ha donado alimentos a los afectados, ha animado a todos los seguidores verdiblancos a sumarse a esta iniciativa social de la Fundación, que se prolongará hasta el 31 de agosto.

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"Hay muchas familias que lo perdieron todo, se derrumbaron muchos edificios... por eso animo a la gente que apoye, por cada euro la Fundación aportará dos y aprovecho para enviar toda mi fuerza al pueblo colombiano. Estando unidos saldremos de ésta", ha asegurado Puerta.

Las donaciones recibidas en la plataforma habilitada contarán con su correspondiente certificado, que permitirá acceder a una deducción fiscal de hasta el 95 por ciento.

Por otro lado, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas antes del partido de LaLiga EA Sports que enfrentará al Racing con el Villarreal CF en los Campos de Sport este domingo 16 de agosto, a las 17.00 horas.

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