Cierre temporal de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias tras el terremoto de magnitud 5

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La Hermandad Patronal de Nuestra Señora de las Angustias de Granada ha comunicado este sábado el cierre temporal de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias al culto y a la visita pública, ante el movimiento sísmico de magnitud 5 registrado durante esta madrugada en el municipio granadino de Alhendín.

Así lo ha anunciado la corporación religiosa en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, consultada por Europa Press, donde ha explicado que esta decisión se adopta siguiendo las recomendaciones y directrices del Arzobispado de Granada, y a la espera de que puedan llevarse a cabo las correspondientes revisiones y valoraciones técnicas por parte de los profesionales y expertos competentes, con el fin de "garantizar plenamente la seguridad de todas las personas que acceden al templo".

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En este sentido, ha apuntado que la Hermandad permanece en permanente contacto con las autoridades eclesiásticas y competentes y mantendrá informados a los hermanos y devotos de cualquier novedad, así como de la fecha en la que pueda procederse a la reapertura de la Basílica.

"Elevamos nuestras oraciones a Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de Granada, para que siga amparando y protegiendo a todos los granadinos y a nuestra ciudad, especialmente en estos momentos", han afirmado desde la Hermandad, pidiendo "comprensión, serenidad y prudencia, agradeciendo de corazón las numerosas muestras de preocupación y cariño recibidas".

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