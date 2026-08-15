La Autoridad Palestina abre el censo de votantes para las legislativas que incluirán Gaza

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Jerusalén, 15 ago (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC), la entidad independiente autorizada por la Autoridad Palestina (AP) para la organización de comicios, abrió este sábado el proceso de inscripción de votantes a las elecciones legislativas del próximo 28 de noviembre, que se celebrarán 20 años después que las anteriores y pretenden incluir a la Franja de Gaza.

La ventana para el registro de votantes, paso previo necesario para que los palestinos puedan ejercer el derecho a sufragio o a postularse en Cisjordania ocupada, se extenderá hasta el próximo miércoles a mediodía, y para ello se han establecido 467 centros de inscripción en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados, informó la CEC.

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El proceso, que también puede realizarse por internet, se abre principalmente para aquellos cuyos datos no figuren en el sistema como residentes de los Territorios Palestinos Ocupados -mayormente población refugiada- y para quienes quieran modificar parte de su información personal.

La CEC indicó en un comunicado que el número de inscritos en el registro supera actualmente los 1,6 millones de electores, entre hombres y mujeres, lo que representa el 85 % de los potenciales votantes.

Además, la CEC detalló que, aunque la población de Gaza no necesita registrarse por el momento, se anunciará su procedimiento específico posteriormente.

"El derecho de los ciudadanos de la Franja de Gaza a participar en las elecciones legislativas se mantiene y está garantizado", comunicó la CEC, aunque el enclave palestino está devastado tras casi tres años de ofensiva israelí y su administración política ha recaído hasta ahora en Hamás, adversario político de la AP.

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El ente electoral también se refirió a los gazatíes residentes en Cisjordania, quienes sí están autorizados para culminar su proceso de registro, si así lo requieren, antes del 19 agosto.

Por otra parte, detallaron que los presos palestinos en cárceles israelíes "pueden inscribirse en el registro electoral mediante un apoderado o por medio de un familiar".

En cuanto a los palestinos de Jerusalén Este ocupado, que cuentan con una tarjeta azul de identidad proporcionada por Israel para desplazarse dentro de territorio soberano israelí pero sin derecho a voto en sus comicios, la CEC indicó que "el mecanismo especial que les permitirá presentarse como candidatos y votar se anunciará posteriormente".

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El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, ya confirmó en junio que se celebrarían comicios legislativos este noviembre, mientras que las elecciones presidenciales tendrán lugar en el primer trimestre del próximo año.

Las últimas legislativas en los territorios palestinos se celebraron en 2006, cuando Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás, que hasta entonces había dominado la política palestina.

Abás, de 90 años, fue elegido en 2005 para un mandato que debía durar cuatro años, mientras que la popularidad de su gobierno se ha visto debilitado por la corrupción y su fracaso al promover un Estado independiente palestino mientras Israel expande los asentamientos en Cisjordania ocupada.

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En 2021, Abás anunció elecciones legislativas y presidenciales para mayo y julio de ese año, pero fueron aplazadas indefinidamente debido a "ausencia de garantías".

El pasado abril, los palestinos acudieron a las urnas para elegir a los jefes de los consejos municipales en la Cisjordania ocupada, en la primera votación desde que estalló la guerra en Gaza, en octubre de 2023. EFE