Hezbolá promete responder a los ataques israelíes en Nabatiye y exige a Beirut que deje de negociar con Israel

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Las milicias de Hezbolá han denunciado la ola de ataques israelíes que ha dejado en las últimas horas al menos once muertos y 19 heridos en el sur de Líbano, los más letales de los últimos dos meses en la zona, y tras prometer una "respuesta proporcionada" a esta "brutal masacre", han exigido al Gobierno libanés que suspenda inmediatamente las conversaciones que está manteniendo con Israel para definir el estatus de seguridad en la zona.

"Los libaneses se han despertado al sonido de una escalada agresiva y una brutal masacre", ha denunciado Hezbolá sobre los ataques israelíes en Ansar y Deir Zahrani; "un crimen atroz que se suma al historial del enemigo".

Para las milicias de Hezbolá, esta intensificación de los ataques israelíes no es tiene más culpable que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien está buscando "reforzar su posición política interna" y "congraciarse con la extrema derecha" de cara a las elecciones de octubre.

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Al Gobierno libanés, las milicias del partido chií le avisan de que va siendo hora de que "revisen sus cálculos" porque sus negociaciones con Israel están siendo un fracaso y solo están consiguiendo demostrar "su incapacidad para proteger a Líbano y a su pueblo".

Por ello, las autoridades libanesas deben "dejar de perseguir unas negociaciones con Israel" a las que están siendo "arrastradas" por el gran aliado de Tel Aviv, Estados Unidos y adoptar de una vez por todas una "postura nacional, valiente y responsable".

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Hezbolá también tiene palabras en este sentido contra el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, quien defendió este viernes la política de demoliciones sistemáticas que Israel está emprendiendo en las zonas del sur del Líbano bajo su control; una destrucción que, según el diplomático, solo terminaría si Hezbolá entrega las armas.

Las milicias han contestado a Issa que su declaración es directamente un "chantaje" y que en su lugar debe exigir a Israel que se retire primero de la zona. Los comentarios del embajador, añade Hezbolá, "solo confirman que lo que buscan los estadounidenses es el interés y la seguridad del enemigo israelí a expensas de la soberanía del Líbano y su pueblo".

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