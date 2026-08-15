Ucrania busca salidas al bloqueo de sus puertos, que asfixia sus exportaciones de cereales

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Leópolis (Ucrania), 15 ago (EFE).- Ucrania busca soluciones urgentes al bloqueo ruso de los puertos de Odesa, que estrangula las exportaciones de cereales en plena temporada de cosecha, a lo que se suma la sequía en las vías de transporte alternativas como el río Danubio.

Durante más de tres semanas, los barcos de carga no han podido entrar en los puertos ucranianos del mar Negro, que normalmente gestionan el 90 % de las exportaciones, tras 67 ataques rusos contra los puertos y 57 contra buques solo en julio.

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El aumento de los ataques rusos contra los puertos de Odesa ha coincidido con los ataques ucranianos a la retaguardia rusa, dirigidos contra refinerías, petroleros y bases navales en los mares Negro, Azov y Báltico.

El jueves, Rusia rechazó los llamamientos de Turquía, que ya medió en la crisis del cereal en 2022, para que cesaran los ataques mutuos en el mar Negro.

Ucrania solo ha podido exportar 590.000 toneladas de cereales en los 12 primeros días del mes, aproximadamente el 30 % del volumen necesario, según informó la víspera el ministro ucraniano de Agricultura, Taras Visotskí.

Agricultores bajo presión

La situación que enfrentan los agricultores ucranianos es "crítica", declaró a EFE Pavlo Koval, director general de la Confederación Agraria de Ucrania.

"En un año hay que exportar unos 65 millones de toneladas, lo que supone 6 millones de toneladas al mes. Incluso si ampliamos rápidamente las exportaciones a través de rutas alternativas, solo podremos cubrir entre el 45 % y el 50 % de la necesidad", afirmó.

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La imposibilidad de exportar la nueva cosecha y el aumento de los costes logísticos están ejerciendo una enorme presión sobre los agricultores, que necesitan fondos para devolver préstamos y cubrir otros gastos mientras se preparan para sembrar sus campos de cara al invierno.

Al mismo tiempo, se enfrentan a precios históricamente bajos para sus productos dentro de Ucrania.

Los agricultores también buscan formas de almacenar entre 10 y 12 millones de toneladas de la nueva cosecha.

Según Visotskí, socios extranjeros han confirmado unos 10 millones de dólares para instalaciones temporales de almacenamiento de grano, como mangas de polímero colocadas en los campos, con capacidad para almacenar entre 2 y 2,5 millones de toneladas.

Y se espera que el Banco Mundial (BM) aporte los 25 millones de dólares necesarios para almacenar más de 6 millones de toneladas.

Esto cubrirá las necesidades inmediatas de trigo, señaló Koval.

Sin embargo, parte de las cosechas, como el maíz, permanecerá en los campos, con el consiguiente riesgo de que se eche a perder.

"Mientras que los productores más grandes tienen una mayor capacidad para absorber las pérdidas, muchos pequeños productores probablemente tendrán que abandonar el sector", advirtió Koval.

En busca de soluciones

Un bloqueo ruso similar a los puertos ucranianos en el mar Negro en 2022 costó a la economía ucraniana alrededor del 6 % del PIB.

Esta vez, las pérdidas podrían ser incluso mayores, según Oleg Nivievskí, de la Escuela de Economía de Kiev.

Actualmente, alrededor del 45 % de las exportaciones agrícolas ucranianas se transportan por ferrocarril, otro 45 % a través de los puertos del Danubio y aproximadamente un 10 % por carretera, explicó el viernes el ministro de Agricultura.

Las empresas ucranianas y el Estado trabajan con socios europeos para aumentar la capacidad de tránsito, señaló el director general de la Confederación Agraria de Ucrania.

Sin embargo, la ruta a través de Hungría ya está saturada, las exportaciones por el Danubio están sufriendo debido a unos niveles de agua históricamente bajos y los posibles envíos ferroviarios a través de Moldavia se encuentran todavía en una fase muy temprana.

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Ucrania ha perdido alrededor del 30 % de su capacidad de transporte ferroviario debido a los ataques rusos, y es poco probable que las rutas a través de Polonia hacia los puertos del mar Báltico puedan ampliarse debido a las tensiones entre ambos países, según los expertos.

La situación es dinámica, señaló Koval, pero las medidas urgentes, en el mejor de los casos, permitirán "minimizar" las pérdidas sufridas por los agricultores ucranianos y las posibles subidas de precios en los mercados mundiales, dada la importancia de Ucrania como uno de los principales exportadores.

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Rostyslav Averchuk