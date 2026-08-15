Hungría hunde barcazas y bloques de hormigón en el Danubio para mantener operativa la central de Paks

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El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha informado este sábado de que se ha puesto en marcha un operativo para hundir dos barcazas y varios bloques de hormigón en el río Danubio para asegurar el correcto funcionamiento de la central nuclear de Paks.

"Las dos barcazas de 80 metros están posicionadas en el lugar designado, aseguradas y preparadas para el hundimiento", ha informado en un mensaje en redes sociales en el que apunta a que los expertos están supervisando "continuamente" el nivel del agua, su velocidad y el estado del fondo del cauce con dispositivos de medición.

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Asismimo, las autoridades húngaras planean arrojar al agua bloques de hormigón de dos toneladas trasladados desde Dunakiliti con varios helicópteros desplegados por el Ministerio de Defensa, un complejo operativo que está siendo supervisado por el primer ministro.

"Actualmente, el nivel del agua en Paks es de 122 centímetros; el Danubio está bajando. Según la previsión actual, el nivel del agua caería por debajo de 132 centímetros en la madrugada del lunes, momento en el que habría que parar una de las dos turbinas en funcionamiento", ha informado.

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Las autoridades de Rumanía montaron un dispositivo similar para intentar garantizar el funcionamiento del segundo reactor de la central de Cernavoda. El descenso del nivel del agua en uno de los ríos más grandes de Europa ha puesto en jaque la seguridad energética de varios países por los que discurre y emplean su caudal para refrigerar las plantas nucleares que se encuentran a su orilla.