Al menos siete muertos y tres heridos por un ataque israelí en el sur de Líbano

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Al menos siete personas han muerto y otras tres han resultado heridas este sábado como consecuencia de un ataque aéreo israelí sobre la localidad libanesa de Ansar, ubicada en el distrito de Nabatiye, en la gobernación homónima (sur), pese al acuerdo de alto el fuego firmado en junio entre Líbano e Israel.

Los equipos de emergencia y rescate trabajaban ya para retirar los escombros y recuperar los cuerpos del edificio destruido, además de trasladar a las víctimas mortales a hospitales cercanos, según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.

Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher --descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá-- a las afueras de Nabatiye al Fauqa.

Según las autoridades libanesas, más de 4.300 personas han muerto y otras 12.200 han resultado heridas en ataques del Ejército de Israel contra el país vecino desde el 2 de marzo, día en que retomaron los combates con Hezbolá.

Los ataques continúan ocurriendo pese a la firma de un acuerdo con el Gobierno libanés que estipula el desarme de Hezbolá y una retirada gradual del Ejército en el sur de Líbano. Israel justifica su agresión, pese al alto el fuego en vigor y en medio de las conversaciones del plan de desarme, alegando que existe "infraestructura terrorista" del grupo que supone una amenaza para las tropas israelíes.

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