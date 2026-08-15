Cesado el ministro de Comercio de Corea del Sur en medio de la presión arancelaria de EEUU

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Seúl, 15 ago (EFE).- El ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo, fue destituido de su cargo, en medio de la creciente presión arancelaria por parte de la Administración de Donald Trump, según informó este sábado la agencia de noticias Yonhap.

Yeo, que actuaba como jefe principal de negociaciones comerciales con el exterior, fue notificado de su cese a última hora del viernes, sin que el Gobierno haya revelado los motivos específicos de la decisión.

La cartera ministerial señaló que las decisiones de personal que involucran a personas designadas recaen bajo la autoridad y el criterio político de la autoridad que realiza el nombramiento.

Asimismo, indicó que está haciendo "todo lo posible" para garantizar que la decisión sobre el personal no cause ninguna interrupción en las operaciones comerciales en curso.

Yeo había sido una figura clave en los esfuerzos de Seúl en las negociaciones comerciales con Washington, incluidas las conversaciones sobre los gravámenes estadounidenses y los compromisos de inversión de Corea del Sur. EFE