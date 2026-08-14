Petrobras pagó 26.807 millones de euros al Estado brasileño durante el primer semestre, un 22,2% más

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La petrolera Petrobras pagó al Estado brasileño un total de 161.000 millones de reales (26.807 millones de euros) durante el primer semestre de 2026, un 22,2% más que hace doce meses, según se desprende de un informe publicado este viernes.

Por desglose, desembolsó 106.100 millones de reales (17.666 millones de euros) en impuestos derivados de su propia actividad, al Gobierno le abonó 37.200 millones de reales (6.194 millones de euros) por su participación del 35,45% en la compañía, así como 17.700 millones de reales (2.947 millones de euros) por impuestos retenidos a terceros.

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Petrobras pagó al Ejecutivo central 61.500 millones de reales (10.240 millones de euros) en impuestos federales más los anteriores 37.200 millones de reales en dividendos. Esto arrojó un sumatorio de 98.700 millones de reales (16.434 millones de euros) que fueron a parar al Gobierno, un 28% más.

Una parte de esta cantidad se distribuirá entre los estados federales y los ayuntamientos de conformidad con la legislación vigente. Asimismo, esta cifra representó aproximadamente el 6,1% de los ingresos fiscales federales.

Las obligaciones tributarias con los entes federativos de Brasil ascendieron a 61.100 millones de reales (10.173 millones de euros) y con los municipios a 1.200 millones de reales (199,8 millones de euros), un 14% y un 20% más, respectivamente.

Ya solo en el segundo trimestre, Petrobras aportó 88.600 millones de reales (14.752 millones de euros), un 22,4% más que entre enero y marzo. Además, contribuyó en el acumulado anual con 306.700 millones de reales (51.066 millones de euros).