Los talibanes preparan luces, banderas y discursos para celebrar cinco años en el poder

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Kabul, 14 ago (EFE).- El régimen de los talibanes en Afganistán se prepara para conmemorar este sábado el quinto aniversario de su retorno al poder en Kabul, en medio de un afianzamiento del régimen e intentos de acercamiento diplomático al mundo.

El Gobierno de facto ha llenado las ciudades de todo Afganistán con banderas talibanes, luces y pancartas con mensajes como: "¡Felicidades, Día de la Victoria!".

El Comité Olímpico talibán también ha anunciado eventos deportivos para conmemorar el aniversario.

Se prevé que altos cargos talibanes y autoridades provinciales pronuncien discursos como parte de la celebración. Sin embargo, aún no está claro si los talibanes celebrarán este año un desfile militar en la base aérea de Bagram, algo que solo han realizado una vez desde 2021.

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El Gobierno de facto talibán parece haber realizado preparativos significativamente mayores en comparación con años anteriores, en el contexto de un reciente resurgimiento de grupos armados de la oposición en diferentes partes del país.

La celebración también llega en medio de la creciente búsqueda de legitimidad internacional de los talibanes. Si bien solo Rusia reconoce formalmente a su Gobierno, países como China, India y Uzbekistán han venido aumentando las relaciones con los talibanes, recibiendo incluso a sus ministros.

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En Nueva Delhi, por primera vez, la embajada de Afganistán celebrará públicamente el Día de la Victoria el próximo lunes.

La fecha marca un quinquenio desde que las fuerzas de los talibanes entraron en Kabul el 15 de agosto de 2021, tras la precipitada retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, que desencadenaron el colapso del Gobierno respaldado por Occidente y el fin de dos décadas de guerra.

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Cinco años después, el país vive sumido en una profunda crisis humanitaria y económica, agravada por la retirada de la ayuda internacional, aunque con una ventana más abierta al mundo y una relativa estabilidad en el plano de la seguridad. EFE