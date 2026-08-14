Cuba prevé apagones este viernes que dejarán sin corriente a la vez hasta un 66 % del país

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La Habana, 14 ago (EFE). -Cuba sufrirá este viernes otra jornada de extensos apagones, cortes eléctricos que dejarán hasta un 66 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos oficiales cotejados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

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La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses con siete apagones totales reportados en lo que va de 2026. Lo habitual es que los cortes por falta de capacidad de generación solo permitan suministrar unas tres horas máximas seguidas de energía en La Habana diariamente; mientras que en las provincias los apagones superan las 40 horas continuas.

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.140 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.170 MW.

Las unidades de generación termoeléctrica, responsables del 40 % del mix energético y dependientes del crudo nacional, permanecen en su mayoría afectadas por averías y mantenimientos tras los años de infrafinanciación. Esta jornada la mitad de las unidades de generación (16 en total) no están operativas.

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Por su parte, los generadores que dependían del diésel y fueloil importado, que estaba a cargo de otro 40 % del mix, sí están paralizados a causa del bloqueo petrolero. Esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior. EFE

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