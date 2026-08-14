Colono abre fuego cerca de activistas israelíes y palestinos en los alrededores de Belén

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Jerusalén, 14 ago (EFE).- Un colono abrió fuego y apuntó a activistas israelíes y palestinos en Beit Sahour (gobernación de Belén, Cisjordania ocupada), después de que el grupo se hubiera reunido para una iniciativa conjunta tras la toma de un terreno privado palestino por parte de radicales judíos.

El incidente, que fue filmado y difundido por la organización israelí pro derechos humanos Combatientes por la Paz, se saldó sin heridos y el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

"Llegamos a Beit Sahour para una actividad no violenta de israelíes y palestinos y nos encontramos en el suelo mientras nos disparaban con munición real", afirmaron en un comunicado desde Combatientes por la Paz.

Según Mia Biran, miembro de dicha de organización, decenas de activistas palestinos e israelíes llegaron a Beit Sahour esta mañana tras la ocupación de un edificio abandonado, pero en terreno privado palestino, donde los colonos ya habían establecido un puesto de avanzada (inicio de asentamiento) que generaba preocupación entre los locales.

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Desde la organización israelí pro derechos humanos relatan que entraron al inmueble, empezaron a retirar banderas de Israel por otras de Palestina y que entonces se produjeron disparos que les obligaron a buscar refugio.

La vivienda en cuestión se encuentra a las afueras del pueblo cristiano de Beit Sahour, en el Área C de Cisjordania ocupada, bajo control militar y competencias civiles -como la edificación- a cargo de Israel.

También hay un puesto militar en la zona, pero aún así, las tropas tardaron media hora en llegar, según Combatientes por la Paz. EFE