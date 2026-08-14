China acusa a EE.UU. de actuar con "mentalidad de guerra fría" en caso Huawei en Argentina

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Buenos Aires, 14 ago (EFE).- La embajada de China en Buenos Aires afirmó que Estados Unidos actúa con "mentalidad de guerra fría", luego de que el embajador estadounidense en Argentina advirtiera del riesgo de que datos sensibles de empresas pasaran a través de las redes y la tecnología de la compañía china Huawei en este país sudamericano.

"Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de guerra fría", afirmó la embajada china en Argentina a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

La diplomacia de China y EE.UU. viene sosteniendo crecientes cruces de declaraciones por el uso de tecnología de Huawei en redes de telecomunicaciones en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), epicentro de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, donde operan varias empresas del sector petrolero, incluidas compañías de capitales estadounidenses.

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La polémica se desató cuando el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, intimidó a directivos de la empresa cooperativa neuquina CALF por importar equipos de Huawei para extender el servicio de fibra óptica a la zona de yacimientos dentro de Vaca Muerta.

Este jueves, Lamelas aseveró en un foro empresarial que "China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial" y que esos datos son "controlados" por el Partido Comunista chino.

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El diplomático estadounidense advirtió que eso no va "a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta" e insistió en que "la seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional" para Argentina y para Estados Unidos.

La embajada china considera que la acusación de Lamelas es una "calumnia sin ningún fundamento" y sostiene que el diplomático "viene generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado".

La representación diplomática del gigante asiático aseguró que Huawei es una de las empresas "con mejor historial en ciberseguridad y seguridad de datos" y que el Gobierno de Pekín "nunca pide ni pedirá a las empresas proveer, recolectar o archivar datos".

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"Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras. El proteccionismo no puede hacerle grande a Estados Unidos. Se exhorta al personal pertinente de Estados Unidos a que deje de exagerar una amenaza china y que haga más cosas reales a favor de la estabilidad y el desarrollo de la región", añadió la embajada. EFE