Kazajistán se prepara para abrir una nueva etapa de su joven democracia

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Kulpash Konyrova

Astaná, 14 ago (EFE).- Kazajistán se prepara a marchas forzadas para unas elecciones legislativas que marcarán el futuro de su joven democracia, ya que 12,6 millones de habitantes de la mayor república centroasiática elegirán en diez días el nuevo Parlamento unicameral.

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"Un presidente fuerte, un Parlamento influyente, un Gobierno responsable" es el lema del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, que logró en marzo que una mayoría de sus conciudadanos aprobaran la reforma constitucional.

Como consecuencia, el país que surgió en 1991 tras la caída de la Unión Soviética contará a partir del 23 de agosto con una única cámara parlamentaria de 145 miembros (Kurultái), que serán elegidos de manera proporcional por listas de partidos.

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Otra de las principales novedades es que los kazajos votarán por programas y partidos -siete formaciones concurren en los comicios-, más que por candidatos concretos, como antaño.

El oficialismo llega a las elecciones con un nuevo partido, Adilet (Justicia), que fue fundado en mayo de este año en un intento claro de Tokáyev de romper definitivamente lazos con su antecesor y padre de la patria, Nursultán Nazarbáyev.

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De hecho, en junio Adilet se fusionó con el partido Amanat, creado originalmente en 1999 como plataforma de apoyo para Nazarbáyev con el nombre de Nur Otan.

Tokáyev, un firme partidario de la estabilidad que ha pedido al presidente ruso, Vladímir Putin, que detenga de una vez por todas los combates en Ucrania, proclamó que las elecciones deben transcurrir según dos principios: "Ley y orden".

Los otros seis partidos abogan por temas sociales como la reforma de las pensiones, el restablecimiento de la educación y asistencia sanitaria gratuita, el incremento de los subsidios a los agricultores, el apoyo a la juventud y los emprendedores, y la mejora del suministro de agua potable.

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Mientras, el histórico partido Ak Zhol o Partido Democrático de Kazajistán, liderado por Daniya Yespáyeva, vicepresidenta del antiguo legislativo y candidata presidencial en 2019, aboga por un acercamiento a la Unión Europea.

Nadie duda, ni los kazajos ni los analistas, que el partido presidencial logrará la mayoría en el nuevo Parlamento.

"A tenor de la magnitud de la campaña y los recursos a su disposición, es fácil pronosticar que en estas elecciones Adilet logrará la mayoría parlamentaria y ostentará una posición de liderazgo en la política nacional", comentó a EFE el politólogo Talgat Kalíev.

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En opinión de otro experto, Dosim Satpáyev, en Kazajistán no hay competencia real entre partidos, ya que todos han sido creados "desde arriba".

"Todos han expresado su apoyo a las autoridades. Por ello, en realidad no hay ninguna intriga. Más aún cuando Adilet fue creado literalmente unos pocos meses antes de las elecciones y, en esencia, no se diferencia de Nur Otan o Amanat", señaló.

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Si los más críticos con la reforma constitucional argumentaban que, en realidad, reforzó el poder presidencial, Satpáyev considera que, "aunque el Parlamento sea unicameral, estará sometido al poder ejecutivo".

Eso sí, la legislación electoral contempla el voto de protesta. Y aquellos electores que quieran criticar el sistema podrán marcar en su papeleta el conocido como 'Voto contra todos'.

La campaña ha transcurrido por el momento sin sobresaltos y en medio de una gran pasividad y apatía por parte de los votantes, especialmente los más jóvenes.

Kalíev culpa de la falta de una "cultura electoral" al partido Nur Otan que desde 2005 "absorbió a todos los partidos y se convirtió en la única fuerza dominante".

Al justificar el referéndum constitucional en marzo, Tokáyev subrayó que la reforma del 80 % de los artículos de la Carta Magna buscaba renovar el sistema político con la vista puesta en la juventud de un país, donde la media de edad es de 31,5 años.

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"La gente joven no cree ni en las elecciones ni en que puedan cambiar algo. La generación Z se forma bajo la influencia de las redes sociales. Elon Musk tiene más autoridad que la generación mayor. Es una tendencia mundial", asegura Kalíev.EFE

(foto)