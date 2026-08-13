Polonia aborta una supuesta "ejecución" ordenada por los servicios secretos rusos

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Berlín, 13 ago (EFE).- Las autoridades polacas han detenido este mes a un ciudadano ruso que supuestamente planeaba la "ejecución" de un hombre de doble ciudadanía ucraniana y estadounidense en Varsovia por encargo de los servicios secretos rusos, anunció este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk.

En una rueda de prensa en la capital polaca, señaló que la víctima del presunto complot es alguien que resulta "inoportuno" para el presidente ruso, Vladímir Putin, según declaraciones citadas por la agencia PAP.

El ciudadano ruso, que fue detenido el 7 de agosto, había sido reclutado por los servicios secretos de su país y contaba con la misión de "ejecutar, aquí mismo en Varsovia, a un ciudadano estadounidense y ucraniano", dijo el jefe de Gobierno polaco.

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"En el último momento, gracias a intervención de la Agencia de Seguridad Interior y de la policía, conseguimos prevenir esta ejecución, este ataque", explicó Tusk, que subrayó que se trata de la "primera vez que alguien, siguiendo órdenes rusas, decide atacar a un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país de la OTAN".

El primer ministro polaco agradeció la "excelente cooperación" de los servicios secretos estadounidenses a la hora de realizar la detención.

Tomasz Siemoniak, el ministro coordinador de los servicios de inteligencia polacos, escribió en X que se detuvo a un nacional ruso que "por encargo de un servicio extranjero" estaba preparando "el asesinato de un ciudadano estadounidense de origen ucraniano".

Sin embargo, tampoco proporcionó detalles sobre la identidad de la presunta víctima ni sobre el supuesto plan.

El pasado junio fue asesinado a tiros en Polonia el disidente ruso Robert Kuzovkov, conocido también por su nombre artístico de Semyon Skrepetski.

Días más tarde fue detenido un ciudadano georgiano como sospechoso del ataque, que las autoridades polacas tildaron de "político" y que vincularon con una posible operación dirigida desde Moscú. EFE