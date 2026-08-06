Pezeshkian reconoce una "muy difícil" comunicación con Mojtaba Jamenei

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que "la comunicación" con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, "es muy difícil ahora", alimentando así la incertidumbre ante el silencio y la falta de apariciones públicas del hijo del exdirigente Alí Jamenei, muerto en un ataque lanzado el primer día de la ofensiva desencadenada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026, cuando también el sucesor del difunto clérigo resultó herido.

"La comunicación con él es muy difícil ahora", ha declarado Pezeshkian en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, en la que, pese a estas palabras, ha afirmado que la "presencia" del nuevo líder supremo ha dado a la República Islámica "una gran fortaleza para seguir adelante".

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Si bien la mayoría de preguntas han versado más sobre Alí Jamenei, Pezeshkian ha abordado también la figura de Mojtaba, a quien ha atribuido una personalidad "verdaderamente excepcional en cuanto a ética, lógica y humildad".

"Es una persona completamente lógica y muy tolerante", ha asegurado el presidente iraní, que ha señalado que el líder supremo "ha respondido con amabilidad, lógica y una actitud muy apropiada" cuando le ha planteado problemas.

En este marco, ha alegado que "la imagen que proyecta es distinta a la realidad", lamentando a la vez que "la situación actual ha dado pie, en cierta medida, a que algunos individuos malintencionados (...) presenten una imagen distorsionada de él".

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Pezeshkian ha tratado así de ofrecer algo de luz sobre la figura de Mojtaba Jamenei, quien lleva más de cinco meses sin aparecer en público aun como líder supremo, tras resultar herido en el ataque en el que murió su padre y predecesor.