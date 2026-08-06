Noskova cae en su estreno mientras Rybakina, Pegula, Gauff y Andreeva avanzan en Toronto

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Toronto (Canadá), 5 ago (EFE).- La checa Linda Noskova, reciente campeona de Wimbledon, cayó este miércoles en su estreno en el Abierto de Canadá ante la estadounidense Caty McNally, mientras que Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andreeva y Naomi Osaka avanzaron a la tercera ronda.

En el último partido de la jornada, la filipina Alexandra Eala, la número 20 del mundo y que se ha convertido en una sensación mediática tras ganar hace unos días el Abierto de Washington, se impuso en tres sets (1-6, 6-4 y 6-2) a la estadounidense Alycia Parks.

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Noskova, sexta cabeza de serie, dominaba por 5-1 el primer set, pero perdió cinco de los seis juegos siguientes y terminó cediendo la manga en el desempate. McNally aprovechó el hundimiento de la checa para imponerse por 7-6 (5) y 6-1 y firmar la mayor sorpresa de la jornada.

Rybakina, número dos del mundo, tuvo que emplearse durante dos horas y 33 minutos para superar a la australiana Daria Kasatkina por 6-3, 5-7 y 6-4 en un partido marcado por el calor y los problemas de la kazaja con su servicio.

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La campeona del Abierto de Australia cometió numerosos errores y tuvo que salvar cinco bolas de rotura en sus dos últimos juegos al saque para cerrar el encuentro.

"No fue mi mejor actuación, pero estoy contenta de haber conseguido ganar", reconoció Rybakina, quien señaló que necesita mejorar su porcentaje de primeros servicios: "Hoy funcionó en los momentos importantes, pero el porcentaje sigue siendo bastante bajo".

Pegula, tercera favorita y dos veces campeona del torneo canadiense, remontó ante la polaca Magdalena Frech para vencer por 3-6, 6-3 y 6-2, apenas dos días después de disputar la final del torneo de Washington.

La estadounidense perdió su servicio en el primer juego y cedió el set inicial, pero reaccionó en el segundo y se situó con una ventaja de 4-0 en la manga definitiva.

"Estoy muy orgullosa de mí misma. Fue un poco una batalla mental y física por el calor", declaró Pegula. "Poder dejar atrás la derrota del lunes, salir a luchar y hacerlo incluso después de perder el primer set fue positivo", añadió.

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Gauff, cuarta cabeza de serie, derrotó a su compatriota y jugadora de la fase previa Kayla Day por 6-2 y 7-5. La estadounidense dispuso de una bola de partido cuando servía con 5-4 en el segundo set, pero perdió el saque antes de reaccionar y cerrar el encuentro con una rotura en el duodécimo juego.

Gauff explicó que no se encontró en plenitud física durante el tramo final debido a la carga de trabajo realizada tras Wimbledon.

"El objetivo es alcanzar mi mejor nivel en el Abierto de Estados Unidos, así que sabía que quizá esta primera semana no me sentiría al cien por cien", afirmó.

Mucho más contundente fue Andreeva, quinta favorita y campeona de Roland Garros este año, que necesitó menos de una hora para arrollar a la exnúmero uno mundial Karolina Pliskova por 6-0 y 6-2.

Pliskova se adelantó 2-0 en el segundo set, pero Andreeva ganó los seis juegos siguientes y rompió el servicio de la checa en seis de sus siete turnos.

"Estoy muy contenta con la forma en que jugué. Es una rival difícil para tener en tu primer partido en una ciudad nueva", señaló Andreeva.

Osaka, undécima cabeza de serie, también avanzó con autoridad al superar a la húngara Panna Udvardy por 6-2 y 6-4. La japonesa encadenó cinco juegos en el primer set y aseguró el triunfo con una rotura en el séptimo juego de la segunda manga.

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"Me siento mucho mejor aquí que en Washington. Creo que la pista se adapta mucho más a mí", dijo la cuatro veces campeona de Grand Slam.

La canadiense Leylah Fernández venció a la mexicana Renata Zarazúa por un doble 6-2, mientras que la suiza Belinda Bencic derrotó a Sloane Stephens por 6-3 y 6-1.

También avanzaron Iva Jovic, Maria Sakkari, Liudmila Samsonova, Taylor Townsend, Alina Korneeva, Elise Mertens y Maya Joint. Samsonova eliminó a la doble campeona de Grand Slam Barbora Krejcikova por 6-1 y 7-5, y Korneeva se impuso a la estadounidense Emma Navarro por un doble 6-2. EFE

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